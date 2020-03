L'hiver 2020 a été des plus doux, sans aucun jour complet sous zéro degré

Le record hivernal de température à Uccle reste encore toujours attribué à l'hiver 2007, avec 6,6°C. L'hiver 2020 se situe en troisième position des hivers les plus doux, juste derrière 2016 et devant 2014. Au cours de la saison, le mercure a oscillé à Uccle entre -2,5°C et 16,6°C.

Seuls quatorze jours de gel ont été enregistrés et, pour la sixième fois depuis 1981, pas un seul jour d'hiver (soit une température maximale inférieure à 0°C). Normalement, l'hiver compte 32,1 jours de gel (température minimale sous 0°C) et 6,5 jours d'hiver. La température la plus élevée mesurée pendant cette saison remonte au 16 février avec 18,4°C à Kuringen (Hasselt) et la plus basse au 23 janvier avec -9,2°C à Elsenborn (Bütgenbach).

Du côté des précipitations, la situation se rapproche plus de normale avec des mois de décembre et janvier plus secs qu'en moyenne, mais un total excédentaire en février. Il est tombé 230,3 mm de pluie à Uccle, légèrement plus que la valeur normale (220,5 mm). Les moyennes régionales ont été partout supérieures aux valeurs normales.