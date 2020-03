Le Danois Kasper Asgreen remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne en solitaire

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a inscrit son nom au palmarès de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro). Après 201 km de course entre la Flandre occidentale et Bruxelles et retour, le Danois de 25 ans a remporté en solitaire le second volet du week-end d'ouverture de la saison cycliste belge, afin de succéder à son équipier luxembourgeois Bob Jungels. L'Italien Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) et le Norvégien Alexander Kristoff (Team Emirates) complètent le podium.