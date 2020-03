Un deuxième cas de contamination au coronavirus en Belgique

La Belgique recense un deuxième cas d'infection au nouveau coronavirus. C’est ce qu’ont confirmé ce dimanche midi lors d'une conférence de presse (photo) la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block, son homologue flamand Wouter Beke et plusieurs experts flamands. La patiente, rentrée le 26 février de France et hospitalisée à Anvers, présente des symptômes modérés de la maladie, mais est en bonne santé, précise la ministre. Un comité de concertation réunissant le fédéral et les entités fédérées aura lieu lundi à 8h pour évaluer les mesures à prendre face à la multiplication des cas de coronavirus dans le pays.