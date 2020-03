Coronavirus: "Puis-je encore prendre l’avion?" et 30 autres questions au virologue Marc Van Ranst

"Il y a différents arguments à ce sujet. Premièrement : en 2003, le SARS a également émergé à la même période, et a disparu en juin. Deuxièmement : les autres coronavirus que nous connaissons sont liés aux saisons. On ne les voit plus à la fin du printemps ou en été, donc il est bien probable que le nouveau coronavirus ne survivra pas à la hausse des températures et aux UV, et cessera de circuler quelques mois avant de revenir plus tard. Il existe aujourd’hui quatre autres coronavirus humains qui présentent ce même comportement. Pour trouver un vaccin, cela prend environ un an et demi, ou un an dans le scénario le plus optimiste".