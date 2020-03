Des emballages plus légers et plus durables : le secteur de l’alimentation lance un nouveau plan de prévention

En 15 ans, on a vendu un tiers de produits alimentaires en plus en Belgique et pourtant la quantité d’emballages est rester stable, selon la fédération de l’industrie alimentaire. Selon Fevia, le secteur a économisé en moyenne 56 000 tonnes d'emballages par an. C’est équivalent à 5 kg d’emballages en moins par année et par personne. Dans le nouveau plan de prévention emballages pour le secteur, Fevia souhaite, avec ses membres et ses partenaires, miser encore plus sur les emballages circulaires, grâce à des innovations ciblées et en tenant compte des fonctions des emballages.

Comment a-t-on fait ? Les emballages sont souvent devenus plus fins ces dernières années - des bouteilles ou cannettes plus légères et des films plastiques plus fins sur les barquettes. On a supprimé une poignée en plastique des multipacks de boissons, ou on a réduit la taille de l’emballage des sachets de chips ou des boîtes de biscuits ou on a remplacé une étiquette par une impression.