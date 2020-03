Parmi les six nouveaux cas de contamination au coronavirus, cinq en Flandre et un à Bruxelles

Une coordination est déjà en place entre experts des différents niveaux de pouvoir au sein d'un "risk management group" mais c'est la première fois qu'une telle réunion avait lieu au niveau politique. La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), a insisté sur la coordination entre les entités et le pouvoir fédéral face au coronavirus sur la base des avis fournis par un comité scientifique.

"Nous suivons la situation pas à pas, sans exagération mais sans minimiser non plus. Nous appelons au calme et à la sérénité", a-t-elle dit. "Il faut que les décisions qui sont prises soient cohérentes entre le Nord et le Sud du pays. Et il y a la volonté autour de la table de prendre des décisions sur la base des avis scientifiques et dans la cohérence".

Tous les mercredis à 8h, la Première ministre, les ministres-présidents et les ministres concernés se retrouveront pour faire le point de la situation. A l'échelon fédéral, le coronavirus sera également évoqué en comité ministériel restreint tous les vendredis matin.

Une réunion interministérielle relative à l'impact économique du coronavirus est par ailleurs prévue ce lundi après-midi, à 15h00, au cabinet de la ministre fédérale de l'Economie et de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V).