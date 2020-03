Coronavirus : "Faire des stocks de produits de première nécessité, c’est irrationnel"

Certains rayons sont vides, ce sont surtout les bouteilles d’eau, le sucre, les pâtes, les conserves et le papier de toilette qui ont le plus de succès, comme on a pu le remarquer au Colruyt d’Overijse. "Mais il n'y a pas de pénurie", déclare Chris Van Wettere, directeur général de Colruyt.

"Il y a non seulement le coronavirus mais aussi le début du mois et la fin des vacances de carnaval qui sont en cause. On note en effet une augmentation des ventes de produits de longue conservation, comme la farine, le riz et le sucre, mais aussi les produits de lessive. Les gens achètent donc un peu plus que d'habitude pour faire des stocks de produits".

"On a vendu dix pour cent de plus, donc on ne peut certainement pas parler de réserves, mais on peut parler d'une belle vente supplémentaire", a déclaré Chris Van Wettere à Radio 2 Vlaams Brabant. "Nous disposons d'un système d'approvisionnement où nous pouvons réagir très rapidement, comme cela se passe lors des chaudes journées d'été où nous surveillons nos stocks de boissons tous les jours. Mais il n'y a pas de pénurie pour le moment".

Avoir une bonne hygiène des mains est très important et chez Colruyt on y fait très attention. "Nous avons temporairement arrêté nos dégustations de produits non emballés, comme le fromage ou les olives mais vous pouvez toujours goûter du café ou du vin", ajoute Chris Van Wettere.