Fin des actions de grève de la police aéroportuaire, un accord a été trouvé avec les syndicats

La concertation organisée entre les syndicats de la police aéroportuaire et le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), a permis de trouver une solution. 55 agents provenant de différents services de police vont être déployés à partir d’aujourd’hui à la police aéroportuaire. Dans un premier temps ils iront combler le manque de personnel. A plus long terme un recrutement aura lieu. Les syndicats avaient organisé durant les vacances de Carnaval une grève du zèle à Brussels Airport pour protester notamment contre le manque de personnel. Une concertation avait été lancée par le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) et celle-ci a débouché sur un accord et il ne devrait plus y avoir d’action.