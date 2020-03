"Inscrivez-vous sur BE-Alert" conseillent les secours après l’incendie chez Umicore

A la suite de l’incendie qui s’est déclaré lundi soir dans un entrepôt de l’entreprise Umicore, à Hoboken en province anversoise, les pompiers ont eu besoin de trois heures pour venir à bout des flammes. Les services de secours ont conseillé à la population locale de garder portes et fenêtres fermées, en raison du dégagement de fumée.

Mais certains riverains se sont plaints d’avoir été prévenus trop tard. Les services de secours indiquent que la mise en garde est passée via divers canaux de communication, comme les réseaux sociaux et le Réseau d’information de voisinage. Plusieurs sms ont également été envoyés localement via le système BE-Alert.