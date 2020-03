Les tests de détection du coronavirus aussi dans cinq hôpitaux de Flandre

Cinq hôpitaux en Flandre ont été autorisés à effectuer les tests sur des patients qui craignent d’avoir contracté le nouveau coronavirus. Jusqu’à présent, ces tests étaient uniquement effectués dans le laboratoire de référence de la KU Leuven, à Louvain (Brabant flamand), mais celui-ci commence à être inondé par la demande. Ses spécialistes travaillent actuellement jour et nuit. Il a donc été décidé de permettre aux hôpitaux de Gand (UZ Gent), Alost (OLV Aalst), Anvers (UZA), Louvain (UZ Leuven) et Bruges (AZ Sint-Jan Brugge) d’effectuer également les tests de dépistage. Les patients dont les tests s’avèreraient positifs seront encore toujours envoyés dans les deux hôpitaux de référence : l’UZ d’Anvers et l’hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles.