Première commande d’un bateau de pêche belge depuis vingt ans

Le fait que les armateurs décident d'investir actuellement est également dû au climat économique favorable. Le prix du poisson est plus élevé que par le passé. Les prêts sont bon marché, les prix du carburant ne sont pas trop élevé et surtout, les gens apprécient à nouveau notre poisson. Selon les pêcheurs, leur produit connait de plus en plus de succès.

Environ 65 bateaux naviguent encore sous pavillon belge. Une vingtaine appartiennent à des Flamands et le reste sont aux mains d’étrangers : des Néerlandais, Anglais, Espagnols et même un Canadien. En 1990, il y avait encore 210 bateaux de pêche et tous aux mains de Belges.