Coronavirus : L'incertitude règne parmi les équipes cyclistes à la veille des courses italiennes

Quatorze médecins d'équipes cyclistes professionnelles ont demandé dans un communiqué de presse, mercredi, d'annuler les courses italiennes Strade Bianche (7 mars), Tirreno-Adriatico (11-17 mars) et Milan-Sanremo (21 mars). "Le virus Covid-19 peut avoir un impact sur la santé des coureurs", déclarent-ils.

Les médecins citent quatre points importants dans leur argumentation. Tout d'abord, ils affirment que la santé des coureurs, du personnel et du public doit être la priorité.

"D'autres sports annulent des événements en masse. Il n'y a aucune raison pour que l'organisation mette les coureurs dans des situations dangereuses", estiment les médecins des équipes.

Deuxièmement, si les courses se poursuivent, la "capacité de diagnostic" devrait être assurée. Chaque année, des coureurs tombent malades lors d'une course par étapes comme Tirreno-Adriatico. La question est donc de savoir si l'ensemble de l'équipe doit être mise en quarantaine et pour combien de temps. La course serait complètement décapitée. L'organisation n'a pas encore communiqué de plan".



"Troisièmement, en cas de chute, un coureur cycliste devra probablement être transporté dans un hôpital hors d'Italie. Les hôpitaux italiens sont en pleine période d'épidémie et la pression du travail est très élevée. L'organisation n'a pas encore communiqué de plan en la matière".



Enfin, les médecins insistent sur les problèmes logistiques auxquels les équipes sont confrontées. "Les coureurs et le personnel peuvent être mis en quarantaine, alors que certaines équipes ont toujours des coureurs et du personnel d'encadrement en quarantaine dans les Emirats. Ainsi, le printemps d'une équipe sera hypothéqué, tout comme sa préparation à des courses importantes telles que le Giro et le Tour".



Les médecins des équipes du WorldTour, Lotto Soudal, Jumbo-Visma, CCC, Sunweb, EF Education First, Cofidis, Movistar, Israel Start-Up Nations mais aussi celles d'Alpecin-Fenix, Total Direct Energie et Rally Cycling ont signé la pétition. Les médecins de Bahrain-McLaren et d'Ineos se sont également joints à l'action.