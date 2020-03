La célèbre ruelle aux graffitis de Gand recouverte de peinture blanche : un coup de pub pour un nouveau musée

Les visiteurs de ce nouveau musée sont invités à penser comme un scientifique. "Nous mettons tout le monde au défi de débuter par une feuille blanche. Non seulement dans le musée mais aussi ici, dans la ruelle aux graffitis", explique Marjan Doom, directrice du GUM.

En plus de la rue de graffitis devenue blanche, il y a aussi un livre blanc, "Dans la tête du scientifique". À l'exception de la couverture et de l'introduction, ce livre ne compte que des pages blanches. "C'est aussi une invitation à se rendre au musée. Tout comme la rue des graffitis est à présent une invitation à tous les artistes de venir ici et de faire de nouveaux graffitis", déclare encore Marjan Doom. De nombreux graffeurs sont déjà impatients de remplir immédiatement ces pages blanches.

