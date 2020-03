La formation tout au long de la vie renforce l’écart entre personnes très et peu qualifiées

Si l’on en croit une étude réalisée par le bureau d’intérim Randstad, les requalifications et formations continues que suivent les adultes sont distribuées de façon très inégales et renforcent encore les différences de qualifications. En effet, les travailleurs se forment bien plus souvent que les personnes non-actives. Ainsi, 50% des travailleurs de 18 à 65 ans ont suivi au moins une formation l'an dernier, en lien ou non avec leur travail. Chez les demandeurs d'emploi, ce pourcentage passe à 35%, la moyenne de la population globale étant de 41%. Les demandeurs d'emploi constituent donc un groupe à risque en matière de formation.