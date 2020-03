Malines va encore étendre sa zone sans voitures dans le centre

D’ici fin mars Malines va encore étendre sa zone piétonne. La IJzerenleen et une partie de la Onze-Lieve-Vrouwestraat ne seront plus autorisées aux voitures entre onze heures du matin et six heures du soir. Les contrevenants risquent une amende de 58 euros. Les personnes qui y habitent ou y travaillent peuvent demander une autorisation, ce qui signifie qu'elles y ont toujours accès. Il est également possible de demander un accès temporaire.