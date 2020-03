Un arbre par habitant : Bart Somers lance son propre plan climat

L’an dernier, le gouvernement flamand avait présenté son plan climat qui n’atteignait pas les objectifs européens. L'Unuion européenne veut réduire les émissions de CO2 de 35 %, alors que le plan régional flamand vise lui une réduction de 32,8 %.

La ministre de l’Environnement Zuhal Demir espère parvenir à compenser cette différence grâce aux innovations technologiques. Mais son plan a fait l’objet de nombreuses critiques. Comparée à Bruxelles et à la Wallonie, qui visent une réduction de 40 % des émissions de CO2, la Flandre fait pâle figure.

A présent, Bart Somers, le ministre libéral flamand de l’Intérieur en charge des pouvoirs locaux lance son propre plan climat dont certaines mesures sont plus ambitieuses que les mesures régionales. Selon lui son plan a été rédigé en étroite concertation avec la ministre nationaliste de l'environnement Zuhal Demir. "Si certaines communes veulent planter plus d'arbres, alors nous en ferons plus. En nous encourageant mutuellement et en travaillant de manière complémentaire, nous atteindrons les objectifs flamands", déclare Somers.

Bart Somers espère qu'il pourra encourager les bourgmestre à atteindre l'objectif flamand, et peut-être à réduire les émissions de CO2 de 40 %. "La Flandre dispose désormais de mesures pour 32,6 %. La ministre Demir travaille d'arrache-pied. Et la Flandre a l'ambition d'atteindre une réduction de 35 %. Mais certains acteurs locaux disent vouloir aller plus loin, jusqu'à 40%. Nous ne pouvons qu'applaudir à cela", déclare Bart Somers.

En effet, environ 90 bourgmestres ont indiqué dans leur "Convenant of Mayors" - un accord entre 10 000 bourgmestres européens visant à réduire les émissions de CO2 - qu'ils s'efforceront de parvenir à une réduction de 40 %.



"Le plan climat flamand stipule que les pouvoirs locaux doivent contribuer à la problématique. La seule chose que je fais, c'est concrétiser cette volonté", a-t-il ajouté.