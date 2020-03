Coronavirus : une maison de repos de Gooik interdit toutes les visites

La maison de repos et de soins Eyckenborch située à Gooik (Brabant flamand) n’acceptera plus les visites dans les prochains jours. La résidence a décidé de fermer temporairement ses portes. "La décision a été prise suite au constat qu’un de nos collaborateurs a eu un contact indirect avec le coronavirus", indique la résidence sur sa page Facebook. Si le bourgmestre de Gooik soutient la mesure, l'Agence flamande pour les Soins et la Santé la trouve trop extrême.