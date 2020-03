La visite d’Etat en Italie postposée, en raison du coronavirus

La visite qui devait emmener le roi Philippe et la reine Mathilde (photo archives) en Italie du 23 au 25 mars prochains est reportée à une date ultérieure, annonçaient mercredi soir le Palais et le ministère des Affaires étrangères. Ce report intervient à la demande du président italien Giuseppe Conte, en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette mesure touche aussi des universités et écoles supérieures qui devaient être du voyage.