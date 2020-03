Les forêts tropicales intactes absorbent de moins en moins de CO2

Les scientifiques espèrent qu’une action pour le climat sera lancée au plus vite. C’est une recommandation déjà prononcée à maintes reprises, mais qui se fait très pressante dans ce cas. Selon les scientifiques, une action pourrait réellement faire la différence. "Car il est encore possible de stopper l’effet négatif", estime Hubau. "Mais si nous continuons à vivre comme nous le faisons maintenant, davantage d’arbres mourront et il est possible que des forêts tempérées (comme dans nos régions) soient aussi affectées".

D’après l’expert belge, les modèles climatiques qui ont été établis n’ont pas tenu compte de ces données, et l’étude réalisée sur 30 ans démontre que ces modèles doivent être revus. Son collègue Simon Lewis de la School of Geography de l’Université de Leeds ajoute : "Après des années de recherche scientifique au fond des forêts tropicales du Congo et de l’Amazonie, nous avons constaté que les conséquences les plus inquiétantes du changement climatique sont déjà apparues. Et cela des dizaines d’années plus tôt que ne l’avaient prédit les modèles climatiques les plus négatifs".

"Les menaces immédiates pour les forêts tropicales sont la déforestation, l'exploitation et les feux", pointe encore le professeur Simon Lewis de l’Université de Leeds. "Ces menaces nécessitent des actions urgentes." L’étude paraissait mercredi en ligne et ce jeudi dans la revue Nature, dont elle fait d’ailleurs la Une.