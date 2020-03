Vingt-sept nouveaux cas de coronavirus en Belgique, pour un total de 50 cas

L'un d'entre eux est professeur à la Wijnbergschool de Wevelgem et a donné cours ces derniers jours. "Les parents des élèves ont été informés par une lettre de la direction.

Mais l'école ne fermera pas", a déclaré le bourgmestre de Wevelgem, Jan Seynhaeve.

"Le plus important c’est que les parents des élèves soient très vigilants et qu'ils contactent immédiatement leur médecin généraliste s'ils remarquent des symptômes et qu'ils gardent alors leur enfant à la maison, mais aucune directive n'indique que les écoles doivent fermer".