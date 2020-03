Volvo inaugure à Gand sa nouvelle usine de batteries

Cette nouvelle usine est évidemment accueillie avec bonheur en Flandre et surtout à Gand. "Avec sa nouvelle usine de batteries, Volvo Cars Gand - l'un des plus grands employeurs de la ville et du port - fait un grand pas vers le futur. Grâce à cet investissement innovant et durable, Volvo Cars contribue à réaliser l'ambition de Gand: devenir la capitale technologique de l'Europe", s'est félicité le bourgmestre Mathias De Clercq.

Gand est l'un des deux sites exploités par Volvo Cars en Europe. Il produit des véhicules depuis 1965 et emploie quelque 6.500 personnes.

Quant au ministre-président flamand Jan Jambon, il est ravi de l’investissement de 150 millions d’euros du constructeur automobile à Gand. "La Flandre peut réellement se montrer concurrentielle quand il s’agit de l’innovation et de nouvelles technologies. Cela est une nouvelle fois démontré aujourd’hui".

Le gouvernement flamand a, pour sa part, déboursé 2 millions d’euros pour soutenir l’implantation de l’usine de batteries.