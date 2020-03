A l’école supérieure limbourgeoise PXL les cours débutent une heure plus tard le matin

Depuis le mois de septembre, les cours des étudiants en Journalisme à l’école supérieure PXL de Hasselt (province du Limbourg) ne commencent plus à 8h30 le matin, mais à 9h30. Il s’agit d’un projet pilote, pour tester si cet horaire leur permet d’être plus actifs et d’avoir de meilleurs résultats. Les examens de janvier étant passés, l’école émet une évaluation positive du projet. Il semble en effet que les étudiants soient plus alertes et participatifs lorsque les cours commencent plus tard le matin et que les résultats de leurs examens aient été meilleurs.