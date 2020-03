Cinquante-neuf nouveaux cas d'infection au Covid-19 en Belgique, soit 109 cas au total

Le laboratoire de l'UZ Leuven, laboratoire de référence pour les analyses concernant le coronavirus, a commandé un second appareil automatique pour tester les échantillons liés au virus, indiquait aussi le professeur Marc Van Ranst, jeudi soir.

Ce laboratoire centralise les échantillons des hôpitaux du pays et confirme également les résultats de tests réalisés ailleurs et qui seraient positifs. "Nous avons commandé un deuxième appareil identique pour pouvoir effectuer encore plus de tests si nécessaire. Cela permettra aussi de pouvoir tourner à plein temps, car de la maintenance est parfois nécessaire sur le premier appareil. Il servira aussi de back-up en cas de panne de l'appareil actuel", précisait Marc Van Ranst.

L'UZ Leuven manque pour l'instant de réactifs nécessaires au test, un problème mondial, selon Marc Van Ranst. "C'est un combat quotidien pour s'en faire livrer. Il est donc très important de procéder au dépistage de manière raisonnable." L'épidémiologiste à la KULeuven appelle aussi les médecins à ne pas exécuter de test sur un patient qui ne présente pas de symptômes.