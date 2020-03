Les Belges retenus en quarantaine à Tenerife sont rentrés au pays

Les 176 Belges retenus en quarantaine à Tenerife ont été testés au coronavirus avant leur départ vers la Belgique et semblaient en bonne santé. Ils ne doivent plus rester en quarantaine. Des passagers néerlandais ont également été rapatriés jeudi soir depuis Tenerife et ont atterri avec l’avion à Ostende. "Il s'agit d'un vol normal avec des gens en bonne santé. Nous n'avons donc pas pris de mesures particulières", a expliqué Vanessa Flamez, porte-parole de l'aéroport.

Parmi les Belges il y avaient 128 clients du voyagiste TUI. "Ces personnes ont été suivies à Tenerife par les autorités belges et espagnoles", indiquait Sarah Sancin de TUI. "Elles ont été déclarées en bonne santé et pouvant rentrer à la maison. Elles ne doivent plus rester en quarantaine en Belgique, mais ont reçu des directives. Nos collègues leur ont aussi encore donné des explications dans l’avion".

Les voyageurs belges sont contents d’être de retour au pays. "Nous sommes ravis d’être rentrés. Ce fut une période intense, cela a influencé notre moral", indiquaient certains passagers. "Le manque d’informations a créé une incertitude. Les premiers jours nous ne savions même pas vraiment ce qui se passait. Il a fallu quelques temps avant qu’on nous dise combien de temps durerait la quarantaine. Quand nous nous sommes fait à notre sort, la durée a encore été écourtée - des nouvelles positives".

Une partie des Belges a passé la nuit à Ostende, l’autre partie a déjà été ramenée en car vers Bruxelles.