Le gouvernement flamand va créer 13.000 emplois dans le secteur social

Les manifestants, réunis à l'invitation des syndicats, ont protesté contre les mesures d'économie décidées par le gouvernement flamand dans le secteur des soins de santé. Ils espèrent que l'exécutif de Jan Jambon reviendra sur ses mesures d'économies alors qu'un contrôle budgétaire est prévu.

"Il y a de l'argent pour plus de personnel, mais nous devrons trouver ce personnel", a répondu Wouter Beke jeudi après-midi. "Dans les années à venir, nous créerons environ 13.000 emplois supplémentaires dans le secteur social flamand. C'est la traduction concrète de tous les investissements supplémentaires qui seront réalisés."

Selon le ministre, le plus grand défi est de trouver des personnes pour occuper ces emplois. "Non seulement parce que beaucoup de places vont s'ajouter, mais aussi parce que beaucoup de gens partent à la retraite. Si nous y parvenons, nous apporterons également une réponse à la charge de travail. Parce que je comprends très bien que les travailleurs des secteurs de l'aide sociale et de la santé sont sur les rotules aujourd'hui".

Wouter Beke (photo) tend la main aux employeurs et aux salariés pour travailler ensemble à ce sujet. "Et ce ne sera certainement pas une tâche facile. Parce que partout, la recherche de personnel deviendra la priorité pour les années à venir."