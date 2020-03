Plusieurs milliers de personnes marchent avec Greta Thunberg à Bruxelles

La place devant la gare Centrale était remplie de manifestants, qui scandaient des slogans du type "Climate justice, Business out" ("Justice climatique, business dehors") ou "On est plus chaud que le climat". Les jeunes avaient réalisé de nombreuses pancartes portant des messages comme "Our future in your hands" ("Notre avenir dans vos mains"), "Act now" ("Agissez maintenant") ou "#systemChange". Une grande affiche reprenait le message de Greta Thunberg "Change is coming wheter they like it or not" ("Le changement arrive, qu'ils le veuillent ou non").

Différents mouvements et ONG étaient présents aux côtés des jeunes, parmi lesquels Amnesty International, Oxfam Solidarity, WWF, Les Verts européens, Animals for Climate ou encore les grands-parents pour le climat. "Je manifeste depuis un an pour le climat", explique Sophie, une militante âgée de 15 ans. "Greta est une figure importante du mouvement et sa présence donne du poids à nos manifestations. On veut un changement fort."

Greta Thunberg a déclaré mercredi face aux eurodéputés que la nouvelle proposition de "loi climat" (Green Deal) dévoilée par l'exécutif européen promettait "trop peu, trop tard". La manifestation est passée par le Mont des Arts, le Coudenberg, la place Royale, la rue de Namur, la porte de Namur, la rue du Champ de Mars, la rue du Trône, le clos du Parnasse, la place du Luxembourg, la rue d'Arlon, la rue Belliard, rue Froissart, et le rond-point Robert Schuman pour arriver dans la petite rue de la Loi et l'avenue de la Joyeuse Entrée. La dislocation était prévue à 16h30. Des embarras de circulation étaient attendus.