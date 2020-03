Formation fédérale: Dewael et Laruelle doivent faire rapport au roi lundi, mais où en sont les négociations?

Les chargés de mission royale Patrick Dewael (Open VLD) et Sabine Laruelle (MR) veulent arriver à réunir les partis politiques autour d'une table en vue de former un gouvernement fédéral, a-t-on appris vendredi. D'ici à lundi, date prévue de leur rapport au Roi, ils souhaitent engager des discussions sur une note-cadre qui traiterait du budget, des réformes socio-économiques, des thèmes éthiques et d'un agenda pour une réforme de l'Etat. Aucune réunion n'aura toutefois lieu ce week-end, a-t-on assuré à bonne source. Certains partis auraient besoin de plus de temps avant de sauter le pas.