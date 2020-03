Un paraplégique belge de 12 ans accomplit un exploit en terminant avec succès l’Ultraman Challenge

C’est, pour le moins qu’on puisse dire, une incroyable prestation que le jeune Johannes Balbaert a livré en Israël. A l’âge de 12 ans, ce jeune paraplégique est en effet arrivé à bout de l’Ultraman Challenge, un défi consistant à effectuer 420 km à vélo, 84 km de course et 10 km de natation. Johannes est paralysé des jambes après avoir été victime d’un grave accident de voiture. Sa condition ne l’aura toutefois pas empêché d’accomplir son rêve. Accompagné du triathlète Nico De Neef, l’Ultrakid a effectué le parcours ces trois derniers jours, et est arrivé au finish avec succès.