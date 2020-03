Yvonne célèbre ses 108 ans mais doit annuler sa fête d’anniversaire à cause du coronavirus

Seuls ses quatre enfants ont finalement pu lui rendre visite pour la féliciter. "La fête a été remise à plus tard à cause du coronavirus. Maman était un peu troublée, parce que tout était déjà prêt pour sa fête", témoigne son fils Willy. "Les résidants ont tous pu profiter d’une part de gâteau et d’un verre de bulles".

Les proches d’Yvonne se tiennent prêts à organiser une nouvelle fête prochainement. "Maman est tenace vous savez. Nous espérons pouvoir fêter son 108e anniversaire très bientôt avec toute la famille", poursuit-il.