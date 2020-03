Coronavirus: 200 cas d'infections confirmés en Belgique

"Cette légère baisse de cas positifs s'explique par plusieurs raisons. Il est possible que le retour des voyageurs du nord de l'Italie se termine. De plus, la priorité des analyses est pour le moment donnée aux échantillons de personnes dont les symptômes pourraient mener à une admission à l'hôpital et aux professionnels de santé. Cette priorisation est due au problème mondial de livraison des réactifs, qui sont des produits nécessaires pour effectuer les analyses.

Enfin, durant les week-ends, le laboratoire constate toujours une diminution du nombre d'échantillons soumis", souligne le service public fédéral. Le Covid-19 commence à se répandre au sein de la population belge, mais encore de façon "limitée".