Crise migratoire: le président turc ce lundi à Bruxelles pour discuter avec l’UE

"Je vais avoir une rencontre avec des responsables de l'Union européenne demain en Belgique", a déclaré dimanche M. Erdogan, lors d'un discours à Istanbul retransmis à la télévision, ajoutant "espérer revenir de Belgique avec des résultats différents".



Il a également appelé la Grèce à "ouvrir ses portes" aux migrants, auxquels Ankara a annoncé avoir ouvert ses frontières, et à les laisser entrer dans le reste de l'Union européenne. "Hé, la Grèce! Je te lance un appel... Ouvre tes portes également et libère-toi de ce fardeau", a lancé M. Erdogan lors d'un discours télévisé à Istanbul. "Laisse-les aller dans d'autres pays européens", a-t-il ajouté.



A Bruxelles, on a annoncé que M. Erdogan rencontrerait lundi à 18h00 le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ils discuteront notamment "des problèmes de migration, de sécurité, de la stabilité dans la région et de la crise en Syrie", a annoncé sur Twitter un porte-parole de Charles Michel.