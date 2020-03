Le CD&V persiste et signe : "Il faut un gouvernement fédéral avec une majorité en Flandre"

A 16h, les chargés de mission royale Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open VLD) feront rapport au Roi. Les entretiens qu'a eus le CD&V avec les présidents du Sénat et de la Chambre allaient plutôt dans le sens d'une coalition Vivaldi, soit les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V, a reconnu Joachim Coens. Mais pour ce dernier, il faut explorer l'autre direction, à savoir une coalition impliquant la N-VA.

"Parfois, il faut maintenir le cap pour garder sa crédibilité." "Une majorité flamande est toujours meilleure et extrêmement importante", estime également le chef de fraction à la Chambre, Servais Verherstraeten.

Cela signifie-t-il "la fin d’une Vivaldi ? Pas vraiment. "Tout est possible en politique", déclare l'ancien Premier ministre Mark Eyskens. De préférence un gouvernement fédéral avec la N-VA pour le CD&V, mais un autre scénario n'exclut pas non plus le parti.