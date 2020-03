Ne plus ronfler grâce à un implant électrique placé sous la langue

Les premiers patients ont été opérés à l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) en vue de réduire leurs épisodes d’apnée du sommeil et leurs ronflements. "Lors de chaque respiration un stimulus électrique est déclenché afin que la langue se relève et libère ainsi l’arrière de la gorge et le pharynx", a expliqué le professeur Olivier Vanderveken sur Radio 2 Antwerpen (VRT).