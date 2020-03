Patrick Dewael et Sabine Laruelle prolongés jusqu’au 16 mars

Les chargés de mission n'ont pas dérogé à l'exigence de mutisme qu'ils se sont imposée en ne faisant pas de commentaire à leur sortie du Palais.

Après le non opposé lundi avec force par le CD&V à la formule "Vivaldi", le scénario attendu était celui d'une démission du tandem. Les deux libéraux ont toutefois souhaité une courte prolongation de leur mission. L'actualité récente change la donne. L'épidémie de coronavirus a pris de l'ampleur en Belgique et son effet sur l'économie commence à se faire sentir, notamment sur la Bourse. Parallèlement, la situation budgétaire continue à se dégrader et un rapport du comité de monitoring est attendu vendredi. La Belgique pourrait bien flirter avec les 3% de déficit public si les finances fédérales restent encore longtemps hors de contrôle.

Jusqu'à présent, les deux chargés de mission semblent avoir concentré leurs travaux sur la "Vivaldi", soit l'alliance des socialistes, des libéraux, des écologistes et du CD&V, après l'échec des tentatives de rapprochement du PS et de la N-VA.

Depuis lundi midi et le Bureau politique du CD&V, la situation apparaît tout à fait bloquée puisqu'aucune formule de coalition ne recueille un consensus suffisant.

Les "poseurs de veto" étaient pointés du doigt. "Tant que le PS, Ecolo et le CD&V camperont sur leur position, on ne pourra pas avancer", entendait-on dans les rangs libéraux.

La piste d'un gouvernement d'urgence reprend donc vigueur, concentré sur les problèmes de santé publique, économiques et budgétaires, mais également, à plus long terme, sur une réforme de l'Etat.