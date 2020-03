L’hôpital Sint-Lucas de Bruges (Flandre occidentale) propose à ses patients et visiteurs - à côté de la salle d’attente conventionnelle logée entre quatre murs - une salle d’attente plus aérée. Un petit bois situé à proximité immédiate de l’hôpital sert dorénavant de salle d’attente alternative, avec des bancs en bois et trois courtes promenades.