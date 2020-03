De l'amiante dans des wagons, locomotives et du matériel roulant de la SNCB

L’amiante contenu dans les véhicules de la SNCB "se trouve en grande partie dans des boites techniques ou derrière des panneaux fermés, ou des endroits où personne n’a accès", indique le porte-parole de la SNCB Bart Crols. "Cela ne représente aucun danger pour les voyageurs. Nous effectuons régulièrement des tests dans les wagons et ils sont toujours favorables".

Pour le personnel de la SNCB, cet amiante ne représente pas non plus un danger, poursuit la Société nationale de chemins de fer. Même pas pour le personnel technique qui entretient le matériel roulant. "Ces gens-là n’approchent pas non plus les endroits où se trouve l’amiante. Ils ont été répertoriés. Nous savons exactement où est l’amiante", précise Bart Crols.