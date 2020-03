Démission de la moitié du conseil scientifique de la Caserne Dossin à Malines

La moitié du conseil scientifique de la Caserne Dossin à Malines, soit 9 membres sur 18, a annoncé sa démission, lundi soir lors du conseil d'administration. La caserne Dossin est le plus important lieu de mémoire pour la Shoah en Belgique, composé d'un mémorial, d'un musée et d’un centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. Cette démission résulte d'un conflit d'opinion sur les missions que doit remplir ce lieu de mémoire.