Des vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Jean à Bruges découverts lors de travaux de plantation

Lors de travaux sur la Sint-Jansplein, au centre de Bruges, les ouvriers ont retirés les anciens pavés pour y installer un parterre de fleurs. Et pendant ces travaux, les fondations d’une chapelle datant du 17ème siècle ont soudain été mises à jour. C'est l'échevin de la Culture, Nico Blontrock, qui l'a découvert par hasard ce week-end : "Je me trouvais ici et j'ai vu un morceau de mur, de quelques mètres de long. Je savais que l'église ou la chapelle Saint-Jean se trouvait ici. J'ai immédiatement informé les membres du département d'archéologie de la ville".

Les archéologues ont alors découvert les fondations de la chapelle du 17ème siècle. Ils ont également trouvé des ornements du XVe siècle. La chapelle Saint-Jean avait été démolie en 1786. Les archéologues disposent maintenant de deux semaines supplémentaires pour approfondir leur recherche.