La KU Leuven teste sur des souris un prototype de vaccin contre le Covid-19

Un laboratoire de l'hôpital de référence de la KULeuven (Brabant flamand) a développé un prototype de vaccin contre le nouveau coronavirus. Ce vaccin a été injecté à des souris et les résultats sont attendus dans une dizaine de jours. Le virologue louvaniste Johan Neyts (photo) se dit "raisonnablement optimiste" quant au résultat. Il faudra cependant au moins un an et demi avant qu’un éventuel vaccin soit prêt à être administré.