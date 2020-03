Le coronavirus pousse le fabricant de gel désinfectant Christeyns à tripler sa production

La liste des prix n'a pas changé depuis l'apparition du nouveau coronavirus et, selon la société, cela ne se produira pas. "Le type de produits que nous proposons, à savoir des produits et systèmes de nettoyage professionnels et industriels, sont des produits que l'on utilise sur le long terme. Nous espérons, bien sûr, pouvoir convaincre de nouveaux clients et les garder longtemps, mais nous ne recherchons pas le profit rapide".

D'ailleurs, la demande énorme pour tout ce qui concerne la désinfection crée un problème supplémentaire pour Christeyns. Les gros clients veulent des garanties que Christeyns pourra continuer à les livrer, quoi qu'il arrive. Ils veulent aussi que cela soit écrit noir sur blanc. Christeyns peut-elle offrir cette garantie dans un marché soumis à une telle pression ?

"Nous avons des usines dans quatorze pays en Europe, nous pouvons donc déplacer un peu la production si nécessaire. Nous disposons également d'entrepôts dans toute l'Europe avec un approvisionnement de quatre semaines. Nous disposons donc de réserves".

Les gouvernements peuvent avoir un impact sérieux sur les opérations des entreprises. Par exemple, des appels sont lancés en France pour interdire l'exportation d'un certain nombre de produits. "Si votre principale usine pour un certain type de produit se trouve en France et que vous n'êtes plus autorisé à l'exporter hors de France, vous pouvez avoir des problèmes. Mais pour l'instant, c’est encore théorique".