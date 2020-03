Le gouvernement conseille l'annulation des événements de plus de 1.000 personnes en milieu fermé

Les derniers touristes confinés dans un hôtel de l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, en raison du coronavirus, ont pu en sortir mardi après 14 jours de quarantaine.

Au total, sept résidents de cet hôtel ont été testés positifs (six Italiens et un Britannique), selon l'autorité sanitaire régionale. Quatre d'entre eux sont toujours hospitalisés.

Les derniers Belges qui étaient encore en quarantaine dans l'hôtel H10 Costa Adeje Palace à Tenerife sont rentrés jeudi passé en Belgique. Ils avaient atterri à l'aéroport d'Ostende.

Plus de 700 touristes séjournaient à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de l'île espagnole de Tenerife, dont 118 Belges (110 clients de Tui, deux de Sunweb et six via Corendon).