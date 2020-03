Sam Bettens présente le nouvel album de son groupe Rex Rebel

Il y a plus d’un an, la chanteuse flamande Sarah Bettens (du groupe K’s Choice) annonçait qu’elle était transgenre et qu’elle avait décidé de poursuivre sa vie en tant qu’homme, en prenant le prénom de Sam. Avec deux musiciens de K’s Choice, Sam Bettens a formé le trio Rex Rebel, avec lequel il présente ce mardi soir leur premier album "Run" sur la scène de l’AB à Bruxelles. Lundi soir, ils se produisaient déjà dans le Studio Marconi de la VRT, pour Radio 1. En voici un bref écho.