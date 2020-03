Le Centre de Crise tire la sonnette d’alarme: "la Belgique a besoin d’un nouvel hôpital de crise"

D’après les documents du Centre de Crise National, les autorités doivent, "lors de catastrophes provoquant une grand nombre de victimes médicales, disposer d’infrastructure, d’appareillage, de moyens, de savoir-faire et de personnel pour pouvoir rapidement accueillir ces victimes et leur dispenser une aide médicale professionnelle, quelles que soient les circonstances de travail et la localisation de l’évènement".

Selon les documents internes, le dossier en question est "critique" pour la gestion des risques dans le pays.