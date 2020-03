Le Limbourgeois Koen Timmers érige une école innovante dans un camp de réfugiés kenyan

L’ouverture de l’école dans le camp de réfugiés kenyan Kakuma a été filmée par une équipe de Hollywood. "Ils nous ont suivis partout à la trace parce qu’ils veulent produire un documentaire. Secrètement, ils espéraient bien entendu que quelque chose échoue, parce que cela fournit une meilleure histoire", plaisante Koen Timmers.

En se rendant au Kenya, le professeur flamand a pu constater sur place que l’enseignement y est d’un niveau moins élevé qu’il ne l’avait escompté. "Beaucoup d’enseignants ne sont pas qualifiés et les élèves n’ont pas tous le même niveau de connaissances. En plus de cela, beaucoup d’enfants n’ont plus de parents et aboutissent dans un camp de réfugiés où l’on parle une autre langue que la leur. Les cours vont donc devoir se dérouler d’une façon un peu différente de ce qui avait été prévu", concluait Timmers.