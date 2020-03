Les fermes en auto-récolte se multiplient en Flandre

La plupart des consommateurs achètent leurs fruits et légumes dans des magasins. Mais un nombre grandissant d’entre eux s’intéressent à des projets de ferme en auto-récolte, qui leur permettent de cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes tout en limitant au maximum les intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur. Cela leur coûte un abonnement d’environ 350 euros par an par adulte. Cette ferme biologique située près de Louvain, en Brabant flamand, a près de 700 clients fidèles.