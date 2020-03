Les seniors gantois auront bientôt aussi leur boîte jaune à placer au frigo

Les seniors de plus de 65 ans et les personnes souffrant de problèmes médicaux chroniques habitant à Ledeberg (Flandre orientale) peuvent actuellement recevoir gratuitement une boîte jaune qui permet de gagner un temps précieux en cas d’urgence. Cette boîte en plastique qui ressemble à une boîte à tartine contient simplement un petit livret que les utilisateurs sont invités à remplir le plus complètement possible avant de placer la boîte au frigo. Un autocollant sur l'intérieur de la porte d'entrée ou du réfrigérateur informe de l’existence de cette petite boîte informative.