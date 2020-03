Quels sont les événements et concerts annulés dans les prochaines semaines en Flandre ?

En province d'Anvers, 46 événements rassemblant de 1.000 à 40.000 personnes sont prévus dans les deux semaines à venir. La gouverneure de la province d'Anvers, Cathy Berx, traduira dans un règlement la recommandation d'interdiction des événements dans des lieux couverts rassemblant plus de 1.000 personnes émise par le gouvernement fédéral, a-t-elle indiqué mercredi sur Radio 1 (VRT).

"Le plus important, c'est que l'objectif soit atteint. Toute contamination qui peut être évitée doit être évitée. Nous devons éviter que par une propagation rapide du virus les hôpitaux soient saturés", a expliqué Mme Berx.

Les dérogations à l'interdiction des événements de plus de 1.000 personnes dans un lieu couvert ne seront admises qu'à de très strictes conditions. Les organisateurs devront disposer de très bons arguments, c'est-à-dire démontrer que le risque de propagation peut être réduit à néant parce qu'il y a suffisamment d'espace entre les gens, une aération suffisante, etc.

Tous les concerts prévus jusqu’au 31 mars au Sportpaleis et à la Lotto Arena d’Anvers, ainsi qu’à Forest National sont reportés a indiqué mercredi le CEO de Sportpaleis Group.

"J’ai pris connaissance de l’interdiction prise par la gouverneure Berx. Le Sportpaleisgroep est l'opérateur non seulement du Sportpaleis , du Lotto Arena et du Stadsschouwburg à Anvers. Mais Foret National, à Bruxelles, l'Ethias Arena de Hasselt et le Capitole de Gand sont également sous notre gestion. Je tiens à souligner que nous ne parlons pas d'annulations mais de reports. Nous louons nos salles aux organisateurs de spectacles et de concerts. Ils vont bien sûr voir ce qui est encore possible de faire et contacter les personnes qui ont déjà achété leur billet. Je me suis rapidement renseigné et concernant les prochaines semaines, 120.000 billets ont déjà été vendus pour nos salles d'Anvers".