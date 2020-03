CHECK : Faire des provisions n’a pas de sens en période de coronavirus

Parmi ces informations suspectes, on retrouve celle selon laquelle il vaut mieux faire des provisions face à l’arrivée d’un ‘lockdown’ dans le pays. Le message, qui circule notamment sur WhatsApp et par sms, sème une panique inutile et non fondée. Elle a mené de nombreuses personnes à se ruer dans les supermarchés, ce qui a eu des conséquences sur certains rayons vidés de leurs produits.