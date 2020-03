Coronavirus: suspension des cours, fermeture des cafés et des restaurants jusqu’au 3 avril prochain

Le gouvernement fédéral a annoncé ce jeudi soir des mesures drastiques pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. "Les bars, cafés, restaurants et discothèques seront fermés, et les cours d’école seront suspendus", a annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès (MR). Tous les évènements récréatifs et sportifs sont également annulés. Les mesures des autorités entrent en vigueur ce vendredi à minuit, et seront de mise jusqu’au vendredi 3 avril, veille des vacances de Pâques.