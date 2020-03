Coronavirus: les maisons de repos flamandes ferment tout de même leurs portes aux visiteurs

Wouter Beke s'est concerté mercredi avec l'ensemble des représentants des maisons de repos en Flandre. Pour ne pas perturber le fonctionnement des établissements, les prestataires de soins extérieurs, les stagiaires, les aidants enregistrés et les bénévoles essentiels aux tâches quotidiennes bénéficieront d'une exemption. D'autres dérogations pourront être accordées, par exemple pour les patients palliatifs. Tous seront soumis aux mêmes prescriptions sanitaires.



"Le message est clair: protégez les aînés et personnes vulnérables en restant éloignés, à moins qu'il n'y ait pas d'alternative". Cette recommandation ne vaut pas seulement pour les maisons de repos, mais pour l'ensemble de la société. "Notre devoir commun est d'éviter de contaminer les plus vulnérables", a insisté le ministre.



La Wallonie a également interdit les visites dans les maisons de repos jusqu'au 31 mars et la Région bruxelloise a décrété la même mesure pour les visites non-essentielles. Dès ce mercredi minuit, les visites dans les maisons de repos et de soins de la Communauté germanophone le seront également.